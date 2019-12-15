Москвичей предупредили о снеге, дожде и тумане

В воскресенье, 15 декабря, в Москве будет переменчивая погода со снегом, дождем, гололедицей и туманом. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий синоптики центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, весь день будет облачно. Временами ожидается снег, дождь и морось. Также в столице будет гололедица, туманы и дымки.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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