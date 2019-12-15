40 тысяч человек вышли на протест в Риме
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Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии «Лига Севера», министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.
Акция протеста на организована движением «Сардины», выступающим против политики Сальвини.
В демонстрации на площади Пьяцца Сан Джованни приняли участие 40 тысяч человек, по данным полиции.
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