40 тысяч человек вышли на протест в Риме

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Remo Casilli/Reuters

Несколько десятков тысяч человек вышли на демонстрацию против одного из лидеров правой партии «Лига Севера», министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в центре Рима, сообщает Reuters.

Акция протеста на организована движением «Сардины», выступающим против политики Сальвини.

В демонстрации на площади Пьяцца Сан Джованни приняли участие 40 тысяч человек, по данным полиции.

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