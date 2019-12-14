Площадь пожара на складе в Башкирии возросла

Площадь пожара в Иглинском районе Башкирии возросла больше, чем в два раза и составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что пламя охватило склад сыпучих продуктов.

Сообщения о пострадавших не поступали. На месте работают спасательные службы.

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