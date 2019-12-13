Врач Каабак рассказал о первой проведенной операции после возвращения

Врач-трансплантолог Михаил Каабак заявил, что операция по пересадке почки ребенку в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД) прошла успешно, передает РИА «Новости».

По его словам, уже можно говорить о том, что почка прижилась.

Операция была повторная ребенку, ему пересадили почку от посмертного донора, который умер ночью в одной из московских больниц.

«Операция была сложной и сопровождалась большой кровопотерей, но тем не менее прошла успешно», — сказал Каабак.

Он уточнил, что реабилитация будет длиться около 2 недель.

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