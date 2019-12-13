Первую женскую группу для обучения на машиниста метро набрали в Москве

Первую группу женщин, которые будут обучаться профессии машиниста электропоезда, набрал московский метрополитен. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу метро.

Подготовка группы к управлению электропоездом начнется в феврале-марте 2020 года и продлится год. Приказ Минтруда России, позволяющий метрополитену принимать женщин-машинистов на работу, вступит в силу к моменту окончания обучения группы, в 2021 году.

Первые электропоезда, управляемые женщинами, будут запущены на Филевской линии московского метро.

Ранее стало известно, что российский Минтруд сократил перечень работ, запрещенных для женщин.

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