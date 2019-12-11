В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских. Об этом сообщается на сайте СК по области.

Как отмечается, 10 декабря мужчина напал на правоохранителей, которые пришли к нему домой. Один из полицейских получил проникающее ранение, несмотря на надетый бронежилет.

Пострадавшего направили в больницу, где ему провели операцию. Злоумышленника задержали следователи СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК России «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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