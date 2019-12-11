Кадыров считает Лужкова настоящим другом Чечни
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров принес свои соболезнования в связи со смертью экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, отметив, что тот был «настоящим другом» этого региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Лужков «в трудные для чеченского народа годы» посещал Грозный, а также оказывал там «поддержку в строительстве одной из первых послевоенных школ».
«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича», — написал Кадыров.
Ранее стало известно, что в Германии на 84-м году жизни умер Лужков.
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