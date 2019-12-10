Сайт «Миротворец» прекратит действовать

Сайт «Миротворец» прекратит свою работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что серверы сайта будут приостановлены в 18.00 по киевскому времени 10 декабря.

Сообщается, что сайт myrotvorets.center и все его зеркала полностью останавливаются «по требованию некоторых обстоятельств».