В Новой Москве молодой человек зарезал сестру под действием наркотиков

В Новой Москве задержали молодого человека подозреваемого в убийстве сестры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлию Иванову.

Согласно имеющимся данным, преступление было совершено в понедельник вечером.

Тело девушки 1998 года рождения со множественными ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на улице Самуила Маршака.

По подозрению в убийстве был задержан ее брат 2001 года рождения. Отмечается, что молодой человек мог быть под действием наркотиков.

В квартире подозреваемого были найдены курительные смеси.

При этом телеграм-канал «112» сообщает, что молодой человек исписал ритуальными рисунками стены подъезда, а после отнес тело на первый этаж. Во время задержания подозреваемый был голым и читал молитву.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».