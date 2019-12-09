Часть Израиля ушла под воду из-за дождей

Северная часть Израиля оказалась затопленной из-за обильных дождей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что зимний циклон принес в страну обильные ливни.

Улицы и парковки оказались затопленными в Ашкелоне, Хайфе и других крупных городах. Полностью перекрыта в результате природной стихии оказалась одна из центральных магистралей. Также в нескольких районах сошли грязевые лавины.

В результате катаклизма подросток оказался тяжело ранен, кроме того, восемь человек чуть не погибли в своих автомобилях на подземной стоянке.

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