В центре Москвы таксист избил пассажирку и похитил ее деньги

Таксист избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе Москвы, после чего выгнал ее из машины и скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Женщина обратилась в полицию в субботу, 7 декабря.

По ее словам, во время поездки в такси водитель машины ударил ее по голове и отобрал около 100 тыс. рублей. После этого злоумышленник выгнал ее из машины и скрылся с места происшествия.

На данный момент проводится проверка, устанавливается причиненный ущерб.