В Москве в воскресенье ожидается 0°С

В Москве в воскресенье, 8 декабря, ожидается 0°С, следует из данных Гидрометцентра.

По сведениям синоптиков, днем температура в столбике термометра будет варьироваться от 0°С до +2°С.

В небе будет облачно.

Отмечается, что местами будут небольшие осадки и гололедица.

Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.