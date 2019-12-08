В Москве в воскресенье ожидается 0°С
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В Москве в воскресенье, 8 декабря, ожидается 0°С, следует из данных Гидрометцентра.
По сведениям синоптиков, днем температура в столбике термометра будет варьироваться от 0°С до +2°С.
В небе будет облачно.
Отмечается, что местами будут небольшие осадки и гололедица.
Ветер будет юго-западный 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать до 15 м/c.
Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.