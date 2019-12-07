Лидера ОПГ обвиняют в покушении на главу ингушского центра «Э» год назад

Арестованного Хасана Полонкоева, предполагаемого лидера организованной преступной группировки, обвиняют не в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а в покушении на него. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Мурада Мусаева.

По словам представителя защиты, Полонкоев обвиняется не в московском убийстве на главы ингушского центра «Э», а в покушении на него, которое было совершено год назад на территории Ингушетии.

Адвокат также отметил, что, по версии следствия, мотивом убийства Эльджаркиева послужила его профессиональная деятельность и предположение о его причастности к смерти одного из лидеров влиятельной религиозной общины Ибрагима Белхароева.

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