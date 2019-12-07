Число жертв пожара в колледже Одессы увеличилось до пяти

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло пяти человек. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по ЧС.

Уточняется, что тела четырех погибших были найдены во время разбора завалов на месте происшествия. Еще одна женщина скончалась в больнице.

По данным ведомства, в настоящее время в больницах остается 17 человек, 6 декабря выписано 9 человек.

Пропавшими без вести на данный момент числятся 10 человек.

Пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы произошел 4 декабря.

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