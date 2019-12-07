Россияне стали чаще умирать от отравления алкоголем

В Центре разработки национальной алкогольной политики заявили, что в России за девять месяцев 2019 года от случайных отравлений алкоголем умерли 5 010 человек, что на 11,9% больше, чем за соответствующий период 2018 года, передает «Интерфакс».

Отмечается, что сейчас число погибших от отравлений алкоголем составляет 4,6 человека на 100 тысяч населения.

По данным экспертов, этот показатель вырос в Ярославской, Липецкой, Еврейской автономной области и других регионах.

В то время как в Костромской области число отравлений снизилось на 8,2%, а в Башкирии — почти на 30%.

В Москве количество погибших по данной причине сократилось на 28%, а в Санкт-Петербурге, наоборот, возросло в 1,5 раза.

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