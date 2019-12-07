В Донбассе решили увеличить число пунктов выдачи российских паспортов

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в декабре в Ростовской области будет увеличено количество пунктов выдачи российских паспортов в упрощенном порядке. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время в Ростовской области работают шесть пунктов. К Новому году будут работать еще два.

По словам Володацкого, новые пункты планируют открыть в городах Красный Сулин и Гуково.

Он также заявил, что в ближайшие месяцы будет увеличиваться количество заявлений на паспорта России от жителей ДНР и ЛНР.

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