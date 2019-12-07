СК предъявил обвинение главе ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет предъявил обвинения Хасану Полонкоеву, который является предположительным главарем совершившей нападение на главу центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата группировки. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что также обвинение было предъявлено родственнику Полонкоева — Аслану.
В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Обвиняемые свою вину отрицают.
Адвокат Полонкоевых заявил, что следствие » в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения».
2 ноября в Москве на улице Академика Анохина были убиты братья Эльджаркиевы.
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