СК предъявил обвинение главе ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

Следственный комитет предъявил обвинения Хасану Полонкоеву, который является предположительным главарем совершившей нападение на главу центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата группировки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что также обвинение было предъявлено родственнику Полонкоева — Аслану.

В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконные приобретение, передача сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Обвиняемые свою вину отрицают.

Адвокат Полонкоевых заявил, что следствие » в очередной раз идет по пути наименьшего сопротивления и всячески пытается подстроить факты под обвинения».

2 ноября в Москве на улице Академика Анохина были убиты братья Эльджаркиевы.

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