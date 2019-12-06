В Уфе ветерану труда выдали часть пенсии печеньем
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В Уфе ветерану труда часть пенсии возместили пачкой печенья. Об этом сообщает издание UFA1.ru.
Со слов дочери пожилого человека, 5 декабря сотрудница местной почты пришла к мужчине и выдала ему 13 тысяч 100 рублей, тогда как ему полагалось 13 тысяч 127 рублей.
Отмечается, что вместо недостающих 27 рублей он получил пачку печенья.
В свою очередь почтальон объяснил такой расчет тем, что «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».
«Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла», — добавила дочь ветерана.
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