Обнародовано видео обысков у ОПГ, причастной к убийству главы Центра «Э» Ингушетии

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Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Глава Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев
Пресс-служба МВД по Республике Ингушетия

Следственный комитет России выложил видео обысков у организованной преступной группы, которая имела отношение к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

В ролике показано, как стражи порядка с собаками устраивают осмотр здания.

До этого сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели в Москве спецоперацию по задержанию членов ОПГ, причастной к убийству. Как известно, 6 декабря они взяли предполагаемого главу преступной группировки Хасана Полонкоева и пять ее участников.

Ранее братья Эльджаркиевы были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве.

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