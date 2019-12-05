Шествие в защиту русских школ прошло в Латвии

Шествие в защиту образования на русском языке прошло в Риге, столице Латвии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что участники шествия прошли от здания министерства образования и науки страны до памятника Свободы. Организаторами акции выступили партия «Русский союз Латвии» и Штаб защиты русских школ. По их подсчетам, в шествии участвовали около тысячи человек.

22 марта 2018 года сейм Латвии принял решение о постепенном переходе к обучению на латышском языке в школах национальных меньшинств, этот процесс должен завершиться к 1 сентября 2021 года.

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