Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

В забайкальском минздраве сообщили о состоянии 17 пострадавших в аварии с автобусом, находящихся сейчас в больнице, передает РИА «Новости».

По данным минздрава, из 17 пострадавших семь человек в настоящее время находятся в отделении реанимации, шесть человек в тяжелом, но стабильном состоянии. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Там уточнили, что все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

1 декабря рейсовый автобус Сретенск - Чита упал с моста на замершую реку Куэнга из-за лопнувшего колеса. В результате аварии погибли 19 человек, еще 20 пассажиров пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пострадавший рассказал о смертельном ДТП в Забайкалье

— Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье

— Власти Забайкалья выплатят более 25 млн рублей участникам ДТП с автобусом