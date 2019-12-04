Белгородские власти назвали причину смерти срочника на второй день службы

Причиной смерти срочника в воинской части Белгорода стала острая коронарная недостаточность, сообщает «Интерфакс».

Об этом заявили в пресс-службе правительства области.

Там также заявили, что следов насильственных действий на теле солдата медики не выявили.

»(...) фельдшером медицинского пункта части, врачами бригады «скорой помощи» были своевременно проведены реанимационные мероприятия, но спасти парня не удалось», — говорится в сообщении.

В воинской части Белгорода скончался 19-летний срочник. Как стало известно, в первые сутки службы его заставили мыть туалеты, от чего он отказался. Среди ночи он отправил отцу голосовое сообщение, в котором рассказал, что в части произошел конфликт.

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