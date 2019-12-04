Тело мужчины обнаружили под завалами дома после взрыва газа под Белгородом

Под завалами дома на улице Шаландина в поселке Яковлево Белгородской области, в котором 3 декабря случился взрыв газа, было найдено тело мужчины. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя регионального ГУ МЧС.

До этого было известно, что в результате хлопка газа в четырехэтажном жилом здании повреждения получили шесть человек.

«Буквально только что поступила информация, что нашли,» — сказали в ведомстве.

Как уточняется, к тому моменту мужчина уже был мертв.

Ранее сообщалось, что взрыв в доме в поселке Яковлево, который привел к обрушению части стены здания, мог произойти из-за неисправности газового котла в одной из квартир.

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