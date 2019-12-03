В сети появилось видео с места хлопка газа в доме под Белгородом

В сети появилось видео с моментом обрушения стены жилого дома под Белгородом, где произошел хлопок газа. Ролик был размещен на Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как в доме уже обрушилась часть стены, а затем через несколько секунд происходит обрушение верхних этажей.

По данным источников, под завалами могут находится люди. В результате хлопка газа в доме пострадали четыре человека, у двух из них сильные ожоги.

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