В сети появилось видео с места хлопка газа в доме под Белгородом
В сети появилось видео с моментом обрушения стены жилого дома под Белгородом, где произошел хлопок газа. Ролик был размещен на Telegram-канале Baza.
На кадрах видно, как в доме уже обрушилась часть стены, а затем через несколько секунд происходит обрушение верхних этажей.
По данным источников, под завалами могут находится люди. В результате хлопка газа в доме пострадали четыре человека, у двух из них сильные ожоги.
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