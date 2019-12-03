Суд оставил под стражей охранника колледжа в Благовещенске

Амурский областной суд оставил под стражей охранника Олега Ермолова, арестованного после стрельбы в колледже в Благовещенске, передает РИА «Новости».

«Постановление суда оставить без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения», — сказала судья.

Ермолова обвиняют по части 3 статьи 238 УК - выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее в Росгвардии сообщили, что охранник, который находился на посту, проходил по временному документу, разряда об охранной деятельности не имел и не был оформлен должным образом.

14 ноября 19-летний студент Даниил Засорин пронес в колледж огнестрельное оружие, после чего открыл стрельбу по одногруппникам. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, молодой человек покончил с собой. В итоге один человек, помимо стрелка, был убит, трое были госпитализированы.

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