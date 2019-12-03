Взрыв произошел в центре Джакарты

Взрыв произошел в столице Индонезии Джакарте, сообщает РИА «Новости».

Взрывное устройство сработало на территории Национального монумента независимости.

В результате взрыва пострадали несколько человек, точное число устанавливается.

По ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент.