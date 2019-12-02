Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12843836: 1

После обрушения моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

Отмечается, что также прокуратура организовала проверку.

По последним данным, часть моста на площади около 200 метров обрушилась на окраине Оренбурга. В результате инцидента два человека получили травмы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стали известны подробности обрушения моста в Оренбурге

— В Оренбурге обрушился мост