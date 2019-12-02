Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Оренбурге
После обрушения моста в Оренбурге возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).
Отмечается, что также прокуратура организовала проверку.
По последним данным, часть моста на площади около 200 метров обрушилась на окраине Оренбурга. В результате инцидента два человека получили травмы.
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