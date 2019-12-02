Угроза взрыва в московском аэропорту Шереметьево оказалась ложной

В столичном аэропорту Шереметьево из-за сообщения о минировании была проведена проверка, в ходе которой взрывоопасные предметы не были обнаружены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По итогам проверки никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта Шереметьево не обнаружено», — заявил собеседник агентства, добавив, что анонимное сообщение с угрозой взрыва оказалось ложным.

До этого в аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после анонимного сообщения с угрозой минирования. Также сегодня поступало анонимное сообщении о заминированном московском аэропорту Домодедово.

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