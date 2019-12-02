Сообщение о «минировании» в аэропорту Домодедово оказалось ложным

Опасные предметы после анонимного сообщения о «минировании» в аэропорту Домодедово не были обнаружены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Московской области.

«Обследован весь аэродромный комплекс, угроза не подтвердилась», — заявил собеседник агентства.

До этого неизвестный сообщил об угрозе взрыва в московском аэропорту Домодедово.

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— Источник сообщил об анонимном звонке в Домодедово об угрозе взрыва