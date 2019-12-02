В Дагестане задержаны двое пособников боевиков

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов задержали двоих боевиков по подозрению в пособничестве членам бандподполья, в том числе группировке «Вилаят Кавказ» Асельдерова, нейтрализованого в декабре 2016 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.

Как отмечается, 28 ноября задержаны 46-летний Джабраил Ибнухаджаров и 29-летний Магомедгаджи Магомедов.

Известно, что в ходе поисковых операций в доме Ибнухаджарова найдены оружие и боеприпасы. Против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

В настоящее время следствие продолжается.