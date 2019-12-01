Трамп выразил соболезнования Джонсону после теракта в Лондоне

Президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном выразил соболезнования из-за террористической атаки в Лондоне, передает РИА «Новости».

О выражении соболезнований американским лидером рассказали в Белом доме.

29 ноября на Лондонском мосту произошло нападение с ножом, в результате которого были ранены пять человек, двое из которых скончались. Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, ранее судимый за террористическую деятельность. Террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за произошедшее.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

— ИГ заявило о причастности к теракту в Лондоне

— Джонсон призвал не выпускать террористов по УДО