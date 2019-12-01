В США при падении самолета погибло девять человек
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Жертвами авиакатастрофы в американском штате Южная Дакота стали девять человек. Там разбился легкомоторный самолет.
Об этом сообщает KSFY, ссылаясь на местные власти.
Уточняется, что воздушное судно потерпело крушение в сельской местности к югу от города Чемберлен. Самолет направлялся в штат Айдахо.
Как стало известно, всего на борту, включая пилота, находилось 12 человек.
Информация о причинах крушения пока не поступала.
В данный момент причина авиакатастрофы устанавливается.
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