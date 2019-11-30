Храм XVIII века загорелся в Подмосковье
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Храм XVIII века загорелся в подмосковной Балашихе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По последним сведениям, в храме Преображения на Леоновском шоссе в Балашихе начался пожар, информации о пострадавших нет.
Здание из кирпича, отделанное белым камнем, было построено А.М. Голицыным в 1786 году и сохранилось до наших дней. Оно было передано Русской Православной Церкви в 1990 году.
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