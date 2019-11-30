Возгорание в нефтешахте в Коми потушили

В республике Коми было потушено возгорание в шахте «Яреганефть». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что на месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий аварии.

На месте также осуществляются мероприятия по проветриванию участка «Яреганефти».

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