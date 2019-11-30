Сотрудник департамента образования и науки Москвы арестован за мошенничество

Сотрудник департамента образования и науки Москвы Сергей Желонкин был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда столицы.

Суд избрал в отношении чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2020 года. При этом детали уголовного дела не уточняются.

Отмечается, что Желонкин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

В департаменте образования и науки Москвы сообщили, что за несколько дней до ареста Желонкин написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Также в ведомстве отметили, что уголовное дело связано с предыдущим местом работы подозреваемого.

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