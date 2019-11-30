Путешественник едет из Сирии в Москву, чтобы подарить Путину коня

Сирийский путешественник Аднан Аззам едет на коне из Дамаска в Москву, чтобы подарить президенту России Владимиру Путину арабского скакуна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что путешествие сирийца длится уже семь месяцев, он рассчитывает прибыть в столицу 15 января 2020 года.

По словам Аззама, он хочет от имени народа Сирии поблагодарить Владимира Путина за поддержку во время войны и подарить «самый ценный» для сирийцев подарок – арабского скакуна, который является символом победы.

Маршрут путешественника лежал через Иран и Ирак, он также проехал через Дагестан и Чечню. 30 ноября Аззам, преодолев почти шесть тысяч километров, прибыл в Ростов-на-Дону.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Делегация правящей партии Сирии прибыла в Москву

— Медицинский спецназ ВС России прибыл на север Сирии

— Российские военные впервые доставили гумпомощь в сирийскую Хасеку