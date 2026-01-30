Трамп начал произносить слово «Киев» по-русски

Президент США Дональд Трамп, произнося название столицы Украины, делает это в соответствии с фонетическими нормами, диктуемыми не украинским, а русским языком. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на трансляцию выступления американского лидера.

Вместо того, чтобы говорить на украинский манер «Киив», Трамп во время своей речи опускает традиционное для украинской фонетики двузвучие в первом слоге.

До этого специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что на трехсторонних переговорах по урегулированию украинского конфликта был достигнут «огромный прогресс».

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Как рассказал украинский президент Владимир Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии нашли неожиданную причину стремления Трампа к миру на Украине.