Общество

В Москве из-за холодов ввели оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве и области введен оранжевый уровень погодной опасности
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве и области ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидаемых аномальных холодов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

В метеослужбе уточнили, что в столичном регионе прогнозируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12°C ниже климатической нормы, которая составляет -6…-8°C.

«Оранжевый уровень введен с полуночи и будет действовать, ориентировочно, до 23:00 мск вторника, 3 февраля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, причиной похолодания станет морозный антициклон, направляющийся с севера.

Оранжевый уровень предупреждает об опасных погодных условиях с риском ущерба и возможных стихийных явлений. До этого аналогичный уровень опасности ввели в Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях.

Согласно последнему прогнозу, в ночь на пятницу в Москве температура опустится до -14…-16°C, по области — до -14…-19°C. Днем 30 января в столице ожидается -11…-13°C, в Подмосковье — -10…-15°C. Прогнозируется гололедица и северный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде в феврале и марте.
 
