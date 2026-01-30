Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Армия

Власти Брянской области сообщили о ранении мирной жительницы из-за атаки дрона

Губернатор Богомаз: мирная жительница ранена при атаке ВСУ на Брянскую область
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск.

«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

По словам главы региона, также оказались частично повреждены два гражданских автомобиля.

В ночь на 30 января Богомаз сообщил, что на территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.

28 января глава региона сообщил, что военные Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников-камикадзе атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области, из-за чего ранение получил мирный житель. По словам Богомаза, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее под Белгородом сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!