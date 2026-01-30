Власти Брянской области сообщили о ранении мирной жительницы из-за атаки дрона

Губернатор Богомаз: мирная жительница ранена при атаке ВСУ на Брянскую область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что украинские войска при помощи FPV-дронов атаковали село Новый Ропск.

«К сожалению, в результате террористической атаки, ранена мирная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

По словам главы региона, также оказались частично повреждены два гражданских автомобиля.

В ночь на 30 января Богомаз сообщил, что на территории Брянской области объявлена беспилотная опасность.

28 января глава региона сообщил, что военные Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников-камикадзе атаковали деревню Горицы Погарского района Брянской области, из-за чего ранение получил мирный житель. По словам Богомаза, пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее под Белгородом сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».