В США разрешили американским юрлицам проводить сделки с венесуэльской нефтью

OFAC: юрлицам разрешены сделки, связанные с нефтью венесуэльского происхождения
Максим Богодвид/РИА Новости

В минфине Соединенных Штатов разрешили американским юрлицам проводить сделки с венесуэльской нефтью. Об этом заявили в управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), пишет газета «Известия».

«Виды деятельности, связанные с нефтью венесуэльского происхождения, <...> включая переработку такой нефти, зарегистрированным юридическим лицом США, разрешены», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что минфин США не сделал исключения для России в вопросе ослабления венесуэльских рестрикций. В тексте генеральной лицензии OFAC говорится, что разрешение со стороны американских властей на выполнение определенных операций с венесуэльской нефтяной отраслью не распространяется на лиц, находящихся на территории или подчиняющихся законодательству Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики, а также Республики Куба.

Ранее стало известно, что США впервые вернут Венесуэле арестованный танкер.
 
