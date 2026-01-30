Названы самые прибыльные вакансии для подростков в 2026 году

В 2026 году подросткам, ищущим подработку, стоит рассмотреть варианты с работой с нейросетями, а также другие цифровые формы занятости. Об этом «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR-директор КГ PROGRESS.

«Подработка для подростков — это возможность безопасно и без давления попробовать себя в будущей профессии. Рынок заметно смещается в сторону гибких цифровых и сервисных форм занятости, где важна скорость обучения и интерес к делу», — поделилась эксперт.

Одно из самых перспективных направлений — работа с нейросетями.

«Подростки могут начать с простых задач: тестировать ответы AI, помогать с настройкой промптов, участвовать в сопровождении цифровых сервисов. Это не требует глубоких технических знаний, но позволяет понять, интересно ли работать с технологиями, логикой и аналитикой. Для многих это первый осознанный шаг в сторону IT, аналитики или цифровых профессий в целом», — рассказала Зеленкова.

Еще одно востребованное направление — модераторы онлайн-сообществ в мессенджерах и социальных сетях.

«Это работа на стыке коммуникаций, сервиса и управления процессами. Подростки хорошо чувствуют цифровую среду, быстро реагируют на запросы, умеют общаться в онлайне и разбираться в правилах платформ. Такой опыт полезен тем, кто в будущем рассматривает карьеру в маркетинге, PR, комьюнити-менеджменте или управлении продуктами», — отметила HR-эксперт.

Отдельно специалист отметила рилсмейкеров и помощников по созданию короткого видео-контента.

«Работа с вертикальными видео, монтажом и сценариями — это не только про креатив, но и про понимание алгоритмов платформ, визуального языка и внимания аудитории. Для подростков это понятная и органичная среда, в которой можно быстро увидеть результат своего труда и понять, хочется ли развиваться в контенте дальше», — добавила Зеленкова.

При этом офлайн-подработки тоже не теряют актуальности.

«Например, выгул собак и уход за питомцами, когда хозяева уезжают в отпуск — одна из немногих сфер, где ценятся. Для подростка это хороший способ научиться соблюдать график и брать на себя обязательства, что полезно в любой будущей профессии», — подчеркнула специалист.

Важно, по словам Зеленковой, чтобы подработка в подростковом возрасте воспринималась не как гонка за деньгами, а как пространство для эксперимента.

«Через такие форматы работы подросток может понять, что ему действительно интересно, какие навыки даются легче, а какие — нет. Именно этот опыт становится основой для более осознанного выбора профессии и снижает риск разочарований в будущем», — резюмировала эксперт.

