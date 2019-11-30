На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Украина, передает «Интерфакс».

«В целом правоохранительными органами Украины в производствах этой категории сообщено о подозрении 445 лицам», — говорится в сообщении.

Среди них фигурируют чиновники и правоохранители, в том числе прокуроры и судьи.

В ведомстве также подсчитали, что во время событий Майдана в 2013-2014 годах пострадали 2442 человека, 1721 гражданское лицо и 721 правоохранитель.

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