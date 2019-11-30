Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском

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kubnews.ru

В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском. Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале газеты «Кубанские Новости».

На видеозаписи видны горящие обломки воздушного судна.

Кроме того, на кадрах показано, что вертолет упал в лесу.

Ранее стало известно, что частный вертолет Robinson упал 30 ноября около 09.30 мск. На его борту был только пилот.

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