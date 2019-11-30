Появилось видео с места крушения вертолета под Новороссийском
close
В сети выложили видео с места крушения вертолета в пяти км юго-западнее поселка Абрау-Дюрсо, расположенном под Новороссийском. Соответствующий ролик опубликован на Youtube-канале газеты «Кубанские Новости».
На видеозаписи видны горящие обломки воздушного судна.
Кроме того, на кадрах показано, что вертолет упал в лесу.
Ранее стало известно, что частный вертолет Robinson упал 30 ноября около 09.30 мск. На его борту был только пилот.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СК приступил к проверке крушения вертолета под Новороссийском
— Вертолет разбился под Новороссийском
— Стала известна личность погибшего пилота под Новороссийском