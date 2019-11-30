Слепой пенсионер сам построил дом для своей матери под Рязанью

В деревне Зарытки Рязанской области слепой пенсионер Владимир Крысанов самостоятельно построил одноэтажный дом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам мужчины, он начал строить дом в 2010 году для своей матери. Здание построено из досок и оконных рам, собранных им на свалке.

При работе Крысанов пользовался пилой, циркуляркой, фуганком, дрелью.

«На ощупь строил, как обычно! Нереально, говорят. Так вот же он стоит, дом-то. Мать две зимы в нем прожила, не жалуется. Для нас, незрячих, это обыденность — все наощупь делать». — рассказал житель Рязанской области.

Также он отметил, что родился незрячим. В работе ему помогали пожилая мать и собака-поводырь по кличке Дик.