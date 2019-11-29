Задержанная в Севастополе за шпионаж россиянка служила на флоте

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что задержанная по обвинению в госизмене в крымском городе россиянка является гражданской служащей Черноморского флота России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ФСБ, женщина занималась сбором секретных военных данных по заданию военной разведки Украины.

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — сказал Белик.

Известно, что россиянка арестована на два месяца. Против нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («государственная измена»).

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