Британский люксовый бренд Jimmy Choo зарегистрировал в России товарный знак «Джимми Чу». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Сообщается, что заявка была подана еще в апреле 2024 года. Ведомство приняло решение относительно регистрации товарного знака лишь в январе 2026 года.

В соответствии с указанной в базе категорией, теперь компания может продавать в России одежду, обувь, сумки, оптику, а также бытовую химию.

Jimmy Choo – британский бренд аксессуаров класса люкс, который был основан в Лондоне в 1996 году.

В декабре британский бренд одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry подал три заявки на регистрацию товарных знаков названия, логотипа и узора тартан в Роспатент.

Burberry покинул российский рынок вместе с другими брендами, входящими в состав французско-американского косметического концерна Coty, весной 2022 года. Компания включает около 80 парфюмерных брендов, включая Alexander McQueen и Bottega Veneta.

Ранее модный дом Dior зарегистрировал товарный знак в Роспатенте.