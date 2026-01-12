Три пищевых консерванта связали с повышенным риском развития рака

BMJ: три пищевых консерванта могут повышать риск рака и диабета

Французские ученые обнаружили, что нитриты, нитраты и сорбат калия в продуктах питания могут умеренно повышать развития рака и диабета второго типа соответственно. Результаты двух крупных исследований опубликованы в журналах BMJ и Nature Communications.

Обе работы основаны на данных долгосрочного проекта NutriNet-Santé, в рамках которого ученые анализировали рацион более 100 тысяч жителей Франции на протяжении многих лет. Исследователи сопоставили потребление конкретных пищевых добавок с показателями заболеваемости.

В исследовании, опубликованном в BMJ, ученые связали повышение частоты онкологических заболеваний с потреблением нитритов и нитратов. Эти консерванты широко применяются при производстве колбасы, сосисок и других продуктов из переработанного мяса.

Наиболее выраженная ассоциация наблюдалась между нитритом натрия и раком предстательной железы — при повышенном потреблении риск был выше примерно на 30%. Также отмечались связи с раком молочной железы и общей онкологической заболеваемостью. При этом авторы подчеркивают, что абсолютный рост вероятности оставался умеренным.

Во втором исследовании ученые обнаружили, что сорбат калия — консервант, используемый для подавления роста плесени и бактерий, — ассоциировался с двукратным увеличением риска диабета второго типа.

«Обнаруженные связи не означают неминуемого развития заболеваний. Главный практический вывод заключается в необходимости сокращать потребление ультрапереработанных продуктов», — отметила руководитель исследований, эпидемиолог Матильда Тувье.

Независимые эксперты положительно оценили масштаб и методологию работ, однако подчеркнули, что они носят наблюдательный характер. По словам диетолога Тома Сандерса из Королевского колледжа Лондона, часть выявленных эффектов может объясняться сопутствующими факторами, такими как потребление алкоголя вместе с переработанным мясом.

