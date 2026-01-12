Россиянин перекинул ребенка на территорию школы через забор, чтобы не стоять в очереди

В Казани отец перекинул ребенка на территорию школы, чтобы не стоять в очереди

В Казани мужчина перекинул свою малолетнюю дочь через забор школы, чтобы не стоять в очереди. Об этом сообщает Telegram-канал «Салмачи - Куюки».

Инцидент произошел возле одной из городских школ. Отец перебросил ребенка через забор образовательного учреждения. Предположительно, он сделал это, чтобы не ждать очереди к пропускной системе. Получила ли малолетняя травмы в результате случившегося неизвестно.

До этого в российской школе случилась давка во время пересменки — у образовательного учреждения скопилось не менее 50 учащихся. Отмечается, что в школе, рассчитанной на тысячу мест, учится 2,8 тысячи детей. По мнению местного жителя, микрорайон остро нуждается еще в одной школе.

