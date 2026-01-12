Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Россиянин перекинул ребенка на территорию школы через забор, чтобы не стоять в очереди

В Казани отец перекинул ребенка на территорию школы, чтобы не стоять в очереди
Telegram-канал Салмачи - Куюки | Онлайн

В Казани мужчина перекинул свою малолетнюю дочь через забор школы, чтобы не стоять в очереди. Об этом сообщает Telegram-канал «Салмачи - Куюки».

Инцидент произошел возле одной из городских школ. Отец перебросил ребенка через забор образовательного учреждения. Предположительно, он сделал это, чтобы не ждать очереди к пропускной системе. Получила ли малолетняя травмы в результате случившегося неизвестно.

До этого в российской школе случилась давка во время пересменки — у образовательного учреждения скопилось не менее 50 учащихся. Отмечается, что в школе, рассчитанной на тысячу мест, учится 2,8 тысячи детей. По мнению местного жителя, микрорайон остро нуждается еще в одной школе.

Ранее давка в одной из школ Приморья попала на видео.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599857_rnd_8",
    "video_id": "record::2a58c106-24c0-462d-8468-10b5df0c7751"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+