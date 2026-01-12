Размер шрифта
В Совфеде назвали отличие Трампа от европейских политиков

Сенатор Косачев: Трамп не лицемерит и называет вещи своими именами
Nathan Howard/Reuters

У президента США Дональда Трампа есть только одно отличие от «бывших союзников по однополярности» — он «не прячется за красивыми лозунгами» и «называет вещи своими именами». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Всё бы хорошо, но появился Трамп. Его отличие от бывших союзников по однополярности только в одном — он не прячется за красивыми лозунгами и формулами. Он не лицемерит и называет вещи своими именами: суверенитет есть только у США, безопасность США превыше всего, а тем, кто будет посягать на американское развитие (величие), лучше пенять на самих себя», — подчеркнул он.

Косачев отметил, что «однополярный мир» нравился европейцам тем, что в союзе с США «они обрели себя в эпицентре этого полюса» и получили возможность «обеспечивать суверенитет, безопасность и развитие для себя в эксклюзивном и приоритетном порядке, а остальным — раздавать по остаточному принципу и главным образом за их же счёт». Однако с приходом Трампа все изменилось, и однополярный мир «обернулся против его европейских апологетов суровой правдой жизни».

По словам Косачева, вернуть человечество «к цивилизованным принципам равенства», сможет только «коллективное мировое большинство», но не «коллективный Запад, полностью провалившийся в своей мании величия и уверенности в собственной непогрешимости».

Напомним, что 5 декабря 2025 года Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США, в которой Европе поставили в упрек установление цензуры, бесконтрольную миграцию и «подрыв демократических процессов». Европейские политики подвергли документ критике.

В январе 2026 года отношения между США и Европой обострились после того, как Трамп заявил о намерении захватить остров Гренландия, который принадлежит Дании. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас отметила, что НАТО способно «развеять опасения» по поводу безопасности Гренландии. А СМИ сообщали о том, что Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию.

Ранее на Западе назвали главный вызов для Европы в 2026 году. 

