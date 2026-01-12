В Госдуме объяснили, почему РФ не собирается «забирать» Гренландию

Россия не планирует «забирать» Гренландию, это не входит в сферу ее интересов. Об этом заявила в интервью «Ленте.ру» депутат Государственной думы Светлана Журова.

«У нас хватает территорий и ресурсов», — сказала Журова.

Другое дело, добавила депутат, если Гренландия сама захочет присоединиться к стране. Журова предположила, что это вряд ли случится, потому что гренландцы уверенно чувствуют себя в составе Дании.

Парламентарий отметила, что, обвиняя Россию в планах захвата Гренландии, Соединенные Штаты тем самым пытаются оправдать и обосновать собственные действия в этом направлении.

После американской операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, в противном случае ее якобы заполучат Россия или Китай. Власти Гренландии и Дании расценили слова американского лидера как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению Гренландии существовали у США давно. Он предположил, что Соединенные Штаты будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек.